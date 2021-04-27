РИАМО - 27 апр. Рейды по выявлению случаев несанкционированного сжигания мусора или разведение костров проходят в Москве с 10 апреля, с начала «Месячника пожарной безопасности» случаев незаконного разведения огня не зарегистрировано. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по столице Максим Комаров.

«Выявлено 5 случаев пала сухой травы, 7 навалов и одно сжигание мусора и отходов, 14 случаев ненадлежащей очистки от сухой травы, валежника и порубочных остатков», - отметил Комаров.

Он подчеркнул, что также не выявлено случаев использования мангалов и костров для приготовления пищи вне специально обустроенных площадок.

По словам Комарова, на сегодняшний день проведено 705 рейдов по обследованию поднадзорных территорий. В рамках данной работы проведено более 7 тыс. инструктажей с охватом почти 9 тыс. человек.