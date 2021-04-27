РИАМО - 27 апр. Правительство столицы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Постановление по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Одна облигация оценивается в 1 тыс. рублей. Таким образом, 70 млн облигаций будет стоить 70 млрд рублей. Срок обращения облигаций – с 27 мая 2021 г. (включительно) по 17 мая 2028 г. (включительно), что составляет 2 548 дней.

Дата погашения облигаций – 18 мая 2028 г. Размещение могут производить в течение всего срока обращения облигаций.

Ставка купонного дохода по облигациям постоянна для всех купонных периодов. Облигации имеют 14 купонных периодов длительностью 182 дня каждый.

Ранее правительство Москвы утвердило условия эмиссии облигационных займов. Привлеченные с помощью займов средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры.