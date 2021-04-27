РИАМО - 27 апр. До конца 2021 года в Подмосковье откроют 27 мини-детсадов на 3 тысячи мест, чаще всего такие детские сады появляются на первых этажах зданий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

«Ищем новые решения, чтобы обеспечить ребенку место в детском саду не через год-два, <...> а через месяц. Одно из них - это мини-сады. До конца года на территории наших муниципалитетов мы 27 таких садов откроем. И 3 тысячи мест создадим», - сказал Воробьев.

По его словам, чаще всего такие сады открывают на первых этажах зданий.

«В «Гусарской балладе» (ЖК в Одинцовском округе – ред.) мы сейчас закладываем школу <…> и детский сад», - добавил губернатор.