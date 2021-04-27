РИАМО - 27 апр. Программа «Коммунальный бонус», которая позволит получать бонусы за своевременную оплату ЖКХ, заработает с 1 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья.

«Еще одна новинка - программа «Коммунальный бонус». Или, как говорят в народе, кешбэк. Если платишь вовремя и онлайн, то получаешь бонусы – <...> покупки в магазинах и кафе. Мы запускаем этот проект системно уже с 1 мая», - сказал Воробьев.

Он добавил, что МФЦ, и клубы «Активного долголетия» должны помочь жителям старшего поколения разобраться с этой программой.

Данная программа позволяет дисциплинированным плательщикам жилищно-коммунальных услуг получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги.

Участником программы может стать любой житель региона, который своевременно и в полном объеме оплачивает коммунальные платежи через онлайн-сервисы МособлЕИРЦ.