РИАМО - 27 апр. В текущем году в рамках программы «Парки в лесу» на территории Подмосковья благоустроят 9 лесов и лесопарковых зон, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает с ежегодным обращением к жителям региона.

«В этом году проведем работы в первых девяти (лесопарках – ред.). <...> Что будет внутри? Пешеходные дорожки, скамейки для отдыха, зоны барбекю, спортивные площадки и организация лыжни зимой. Все, для того, чтобы с пользой и приятно проводить время», - сказал Воробьев.

Он отметил, что работы по благоустройству пройдут в Липовой роще в Мякинине, Ушмарском лесу в Домодедове, Видновском парке в Ленинском городском округе, парке с лыжероллерной трассой в Можайске и Кузьминском парке в Котельниках.