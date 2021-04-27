РИАМО - 27 апр. За шесть лет в Подмосковье чистой водопроводной водой обеспечили 1,8 млн человек, проблемы с качеством воды испытывают еще 200 тыс. жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья.

«Еще одна задача в сфере ЖКХ - чистая вода. За шесть лет мы обеспечили ей 1,8 млн человек. Но проблемы остаются у 200 тысяч. Мы должны ускорить строительство объектов водоснабжения в 11 проблемных точках в округах, откуда приходят жалобы», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что завершить данную работу должны в этом году.