РИАМО - 27 апр. К концу 2023 года в Подмосковье планируется закрыть вопрос обманутых дольщиков, к концу 2021 года их останется в регионе 20 тыс., сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает с ежегодным обращением к жителям региона.

«Еще одна наша задача - к концу 2023 года снять тему дольщиков. Когда мы начинали, <…> было 107 тыс. человек, обманутых горе-строителями. До конца 2021 года останется 20 тыс», - сказал Воробьев.

Он добавил, что строительный блок должен сопровождать каждый проблемный объект и следить за темпами достройки.

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