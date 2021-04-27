РИАМО - 27 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать содействие в проведении футбольного Кубка легенд им. Еременко, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В сентябре в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках состоится ежегодный международный футбольный турнир ветеранов (старше 35 лет) «Кубок Легенд имени Константина Еременко».

Соревнованию присвоили имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко (1970-2010). Впервые этот турнир провели в 2009 году. Спортсмены собрались в ледовом дворце «Мегаспорт». С 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы.

C прошлого года в турнире принимают участие семь национальных команд и сборная звезд. Благодаря жребию они делятся на две группы.

После группового этапа проходят четыре игры, определяющие обладателей призовых мест.