РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Сотрудники УМВД России по Подольску в рамках акции «Защити свои данные!» рассказали работникам одного из городских муниципальных предприятий о том, как не стать жертвой мошенников, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В беседе полицейские рассказали о наиболее распространенных способах дистанционного мошенничества, в том числе в сфере оплаты товаров и услуг на непроверенных сайтах.

Слушателям напомнили о том, что злоумышленники могут взламывать страницы в социальны сетях и просить одолжить денежные средства под разными предлогами. Стоит всегда пользоваться двухступенчатой защитой аккаунтов и дополнительно удостоверяться в том, что деньги будут переведены нужному человеку. Не редки случаи, когда мошенники уведомляют пользователя о выигрыше в лотерее и требуют назвать данные своих карт для перевода денежных средств. В таких случаях, если пользователь действительно участвовал в лотерее, он сможет узнать достоверную информацию только у официального представителя.

Особое внимание стражи правопорядка уделили телефонному мошенничеству: гражданам напомнили о том, что сотрудники банков и правоохранительных органов не будут просить называть пин-коды и номера карт или перевести денежные средства на сторонние счета. Участников мероприятия призвали в случае поступления подозрительных звонков от людей, представляющихся сотрудниками службы безопасности, незамедлительно прервать разговор, обратиться в полицию и всегда уточнять необходимую информацию по официальному номеру банка.

В завершение беседы полицейские передали сотрудникам муниципальной организации информационные памятки, содержащие номера телефонов дежурной части УМВД.