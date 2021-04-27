РИАМО - 27 апр. Во всех городских округах Подмосковья появятся кабинеты врачей-кардиологов, которые будут сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона.

«В крупных городах Подмосковья мы открыли 50 специальных кабинетов врачей-кардиологов, чтобы они сопровождали пациентов. Подобные кабинеты должны появиться во всех наших округах», - сказал Воробьев.

По его словам, как правило, хронические заболевания сердца имеются у жителей старше 55 лет.