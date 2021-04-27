РИАМО - 27 апр. С 2015 года на территории Подмосковья привели в порядок 406 больших общественных территорий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 2015 года мы привели в порядок 406 больших общественных территорий. Самые крупные - Елочки в Домодедово и Пехорка в Балашихе, Мещерский парк, парк Малевича и легендарная Лазутинка в Одинцово, веломаршрут в Клину и полностью переделанные Звездный городок, Зарайск и Серпухов», - сказал Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья.

Он отметил, что по результате опросов жители больше всего замечают работы по программе благоустройства, а именно то, как преображаются парки, дворы, скверы и набережные. Они меняют облик подмосковных городов.