РИАМО - 27 апр. Все газовое оборудование в подмосковных домах, которое находится в аварийном состоянии, должно быть заменено, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья.

«Поручаю проверить и заменить все аварийное газовое оборудование. Особенно в многоквартирных домах. Здесь любая неисправность - угроза жизни людей», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в этом году также необходимо уделить особое внимание капитальному ремонту домов, в том числе следует продолжить замену лифтов.