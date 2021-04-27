РИАМО - 27 апр. В Подмосковье строится много жилья и главный упор при возведении объектов специалисты делают на комфорт, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает с ежегодным обращением к жителям региона.

«Мы строим много жилья, но наша главная цель, чтобы оно было качественным. Ведь нужны не «человейники», а комфортные экосистемы. Что это значит? Это значит дворы без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, а вход удобный – без ступеней, на одном уровне», - сказал Воробьев.

Он добавил, что все новые многоквартирные дома в Подмосковье будут строиться без мусоропровода, что позволит избавить жителей от запахов и грязи на площадках.

«С этого года приоритет мы отдаем проектам, которые придерживаются этих новых стандартов жилищного строительства. Знаю, что строительный блок их внедряет в каждом городе Подмосковья. Для человека это очень важно», - подчеркнул губернатор.

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