РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Центр поддержки предпринимательства Подольска 29 апреля проведет вебинар для всех желающих по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В 16:00 управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации Подольска совместно с ЦОУ «Мой бизнес» проведет онлайн-встречу (вебинар) с представителями предпринимательского сообщества. Тема встречи: «Обзор услуг центра «Мой бизнес» по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства».

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/jvKrE4RNWeucDt2h7. Всем зарегистрированным направят ссылку для подключения к конференции в Zoom.