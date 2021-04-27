РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. Сертификат на приобретение мебели получила подстанция скорой медицинской помощи микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В преддверии Дня работника «Скорой помощи» Ефимов встретился с сотрудниками медучреждения, поздравил коллектив подстанции с предстоящим профессиональным праздником и вручил сертификат. Денежные средства будут направлены на оборудование мест для отдыха врачей и водителей в рамках партпроекта «Здоровое будущее».

«С инициативой оборудования бытовых помещений подстанции обратились медики на одной из встреч. По поручению председателя Мособлдумы средства были включены в региональный закон о дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы. Важно, чтобы врачи и водители имели комфортные помещения, где могли бы отдыхать между вызовами», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил сотрудников скорой помощи за работу во время пандемии.

Заведующий подстанцией Александр Ажеганов поблагодарил депутата за поддержку, в том числе и в выделении автомобилей скорой помощи.

«С начала года по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева подстанция получила 11 новых автомобилей, в том числе реанимобиль. Это позволило вывести с линии отслужившие авто. Всего на подстанции работает 16 бригад скорой помощи, более 200 сотрудников. В сутки мы принимаем от 150 до 200 вызовов, в год это порядка 60 тыс. вызовов. Мы обслуживаем южную часть Балашихи, где проживают порядка 220 тыс. человек», - сказал Ажеганов.

В ходе встречи с сотрудниками Ефимов поддержал инициативу коллектива подстанции о доукомплектовании учебного класса обучающим медицинским оборудованием.

День работника скорой медицинской помощи отмечают 28 апреля.