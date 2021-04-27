РИАМО – 27 апр. Электронный полис ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь доступен к покупке в сети «Связной». Широкая разветвленная сеть магазинов позволит автовладельцам приобрести полис в любом регионе страны, сообщает пресс-служба ВСК.

Алгоритм покупки предельно прост, и в течение нескольких минут после оплаты цифровая страховка придет на электронную почту клиента. Активирован полис, в соответствии с законодательством, будет через три дня.

«Теперь покупка электронных полисов ОСАГО стала еще удобнее и доступнее. Интеграция с сетью «Связной» дает автомобилистам возможность купить полис за считаные минуты, а при возникающих вопросах — проконсультироваться со специалистами в магазине буквально во всех уголках страны», - сказала заместитель генерального директора по управлению продажами ВСК Вера Гезердава,

Помимо электронного ОСАГО, в сети «Связной» можно оформить и другие страховые программы.