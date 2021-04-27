РИАМО - 27 апр. В Подмосковье объявили аукцион на благоустройство центральной исторической части Звенигорода, завершить работы планируется в 2021 году, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство центральной исторической части Звенигорода по улице Московской», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок torgi.mosreg.ru.

Благоустройство центра Звенигорода пройдет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды».

Финансирование работ предусмотрено из федерального и областного бюджетов, а также из бюджета Одинцовского городского округа.

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