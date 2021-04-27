РИАМО - 27 апр. На территории ВДНХ открылся прокат велосипедов и самокатов, посетители выставки могут взять средство передвижения в пунктах проката спортивного инвентаря или арендовать экотакси, сообщается на сайте мэра Москвы.

К услугам гостей выставки представлено 500 современных велосипедов, 405 электросамокатов, 200 веломобилей, 100 обычных самокатов и шесть автокаров экотакси. Велосезон может продлится до октября при условии теплой погоды.

Два дополнительных пункта проката, которые находятся около павильонов № 8 «Юные натуралисты» и № 44 «Кролиководство», открылись на территории выставки с середины апреля. Здесь можно арендовать четырех- и двухместные веломобили, велосипеды и самокаты.

Взять на прокат последние также можно неподалеку от арки главного входа — на северной и южной петлях кольцевой дороги. Все пункты велопроката находятся поблизости с прогулочными дорожками. Они работают каждый день с 10:00 до 22:00.

Для аренды необходим документ, который удостоверяет личность либо залог. Скидки до 50% предусматриваются для льготных категорий граждан. Получить скидку можно посредством документа, который подтверждает право на льготы. Дети должны находиться в сопровождении взрослых.

Помимо этого, на выставке открыты 27 круглосуточных станций-парковок, где можно взять электросамокаты. На каждой стойке находится по 15 средств передвижения. Еще 24 парковочные станции появятся на ВДНХ в начале мая. После открытия количество электросамокатов увеличится на 240 единиц, а суммарное число станций вырастет до 51 единицы.

Для проката нужно скачать приложения Urent или «Рушеринг» для iOS или Android, после зарегистрироваться и отсканировать QR-код, который находится на руле электрического самоката.

Также посетителям станут доступны 50 электровелосипедов, произойдет это в мае. Пять автоматических станций разместятся на площади Промышленности: возле строения 164, павильонов № 20 (Центральный дом автоспорта), № 22 (скалолазный центр BigWall), № 37 «Птицеводство» и № 61 «Центросоюз». Средства передвижения будут доступны посредством приложения «Рушеринг».

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