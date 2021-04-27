РИАМО - 27 апр. С 19 по 26 апреля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 6 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

В том числе опубликована закупка на благоустройство центральной исторической части города, три закупки на поставку товаров в рамках национального проекта «Образование».

«Еще одна опубликованная закупка - на поставку цифровых слуховых аппаратов для граждан с ограниченными возможностями здоровья, одна закупка - на выполнение работ по созданию структурированных кабельных систем учреждений здравоохранения Московской области для доступа к информационным системам Московской области в сфере здравоохранения», - добавили в пресс-службе.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.

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