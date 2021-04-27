РИАМО - 27 апр. С 19 по 23 апреля участниками торгов по аренде земельных участков в Подмосковье стали 113 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, на торгах по аренде земельного участка, расположенного в Наро-Фоминском округе, площадью 976 кв. м под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство на лот претендовали 10 участников, а итоговая цена за лот превысила стартовую в 76 раз», - отметили в пресс-службе.

Посмотреть все доступные для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в регионе можно на Едином портале торгов Московской области.