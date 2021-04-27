РИАМО - 27 апр. На минувшей неделе в торгах по продаже имущества в Подмосковье приняли участие 27 человек, по продаже земельных участков - 5 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, на торгах по продаже нежилого помещения, расположенного в городском округе Лыткарино, площадью 1 339 кв. м на лот претендовали 11 участников, а итоговая цена за лот превысила стартовую на 80%», - отметили в пресс-службе.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.

Более 70 имущественных объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю>>