РИАМО - 27 апр. Российская валюта в начале торговой сессии Московской биржи во вторник укрепилась относительно американской и европейской валют, сообщает Федеральное агентство новостей.

Биржевой курс доллара снизился до 74,94 рубля. Курс евро при этом потерял 20 копеек и составил 90,45 рубля.

Стоимость нефти североморского сорта Brent выросла на 0,5% — до 65,4 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что вложения в отечественный нефтегазохимический сектор могут составить около 40-70 млрд долларов в ближайшие 10-15 лет.

Финансовый аналитик считает, что курс доллара упадет в конце апреля>>