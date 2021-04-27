РИАМО - 27 апр. В Подмосковье в ряде районов прошел сильный снегопад, местами образовался снежный покров, сообщается на сайте «Метеовести».

Причиной снегопадов стал циклонический вихрь, активизировавшийся над восточной частью Центрального федерального округа.

К примеру, в Кашире утром во вторник снежный покров достиг 17 см. Это самый поздний случай образования снежного покрова в этом городе в XXI веке. До этого снежный покров там фиксировали 21 апреля 2009 и 2015 года.

Также сильный снег зафиксировали в Домодедове. Синоптики сообщают, что там видимость ухудшалась до 500 м.

Мокрый дождь и снег сохранятся в Московском регионе в течение дня. В южных и восточных районах они могут быть сильными.