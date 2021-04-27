РИАМО - 27 апр. На минувшей неделе в Подмосковье выставили на торги 71 имущественный объект, в том числе объявлены 40 электронных аукционов и 31 «молоточный», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Например, можно взять в аренду земельный участок для растениеводства площадью 162 469 кв. м в городском округе Луховицы, взять в аренду помещение площадью 164,4 кв. м для коммерческого использования в Домодедове, приобрести нежилое помещение площадью 295,2 кв. м в Королеве», - сказали в пресс-службе.

На прошедшей неделе в Подмосковье также состоялись 45 аукционов по аренде и продаже имущества, земельных участков, а также водопользованию.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в регионе, доступные для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области.

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