РИАМО - 27 апр. На минувшей неделе в Подмосковье выставили на торги 71 имущественный объект, в том числе объявлены 40 электронных аукционов и 31 «молоточный», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.
На прошедшей неделе в Подмосковье также состоялись 45 аукционов по аренде и продаже имущества, земельных участков, а также водопользованию.
Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в регионе, доступные для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области.
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