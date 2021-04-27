РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 апр. В Щелкове на ВЗУ №3 выполнили бурение и установку новой скважины производительностью до 3 тыс. кубометров холодной воды в сутки, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

ВЗУ №3 снабжает холодной водой центральную часть Щелкова, а это более 30 тыс. жителей. Работы проводятся в рамках инвестиционной программы водоканала за счет средств предприятия.

Для новой скважины будет выполнена установка станции обезжелезивания, которая позволит подавать в дома жителей чистую воду, соответствующую нормам СанПиН. В работу скважину планируется запустить в конце второго квартала.