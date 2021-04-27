РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в доме в поселке Дубровицы подмосковного Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

26 апреля в 13:57 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в поселке Дубровицы, дом №15, квартира 2. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПЧ-258, ПЧ-247.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов шел дым из окна первого этажа. Пожарные сумели не допустить распространения огня и в 14:15 пожар локализовали, а в 14:47 ликвидировали возгорание.

В результате пожара обгорели мебель и личные вещи на площади 4 кв м. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы четыре единицы техники, 18 человек личного состава.