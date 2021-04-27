РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в доме в поселке Дубровицы подмосковного Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».
К моменту прибытия первых пожарных расчетов шел дым из окна первого этажа. Пожарные сумели не допустить распространения огня и в 14:15 пожар локализовали, а в 14:47 ликвидировали возгорание.
В результате пожара обгорели мебель и личные вещи на площади 4 кв м. В пожаре никто не пострадал.
В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы четыре единицы техники, 18 человек личного состава.
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