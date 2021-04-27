РИАМО - 27 апр. Депутаты Госдумы в приоритетном порядке собираются рассмотреть законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за вождение в пьяном виде, обсудить проект хотят уже в мае, пишет во вторник газета «Известия».

Изменения могут вступить в силу до конца весенней сессии. По ним максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Также суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.

«Наша фракция поддержит этот законопроект. Госдума уже принимала нормы, которые ужесточают ответственность за пьяную езду, но, видимо, они не остановили несознательных граждан. Кто хоть раз в своей жизни не отговаривал пьяного человека не садиться за руль?» — отметил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

В прошлом году число лиц, совершающих повторные нарушения, составило 20% от общего числа привлеченных к ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

«На дорогах России по вине пьяных водителей гибнет очень много людей. За год число умерших сопоставимо с населением маленького города. Поэтому чем строже будет за это наказание, тем лучше. Мы этот законопроект поддержим», — сказал первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

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