РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Рабочие заасфальтировали дорогу на улице Никольской в поселке Поливаново подмосковного Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске начались работы по ремонту дорог на сельских территориях. Уже выполнено асфальтирование улицы Никольской в поселке Поливаново. Ее протяженность – 367 м, ширина – 4 м.

В плане ремонта муниципальных автомобильных дорог на 2021 год в границах территориального отдела в Дубровицах – улица Овражная в деревне Луковня, улица Видная в деревне Кутьино, дорога вдоль реки, а также участок в деревне Лемешово от улицы Заречной до реки Пахры, дорога в старой части деревни.