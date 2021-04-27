РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 апр. В Королеве будут проводить регулярные рейды на маршрутах общественного транспорта, особенно тщательно проверки пройдут на маршрутах «Домтрансавто» и «Ранд-Транс», сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.
По обращениям граждан в офисе Общественной палаты Королева прошла очередная встреча на тему: «Проблемы общественного транспорта и пути их решения». В работе круглого стола приняли участие члены палаты и начальник межмуниципального управления №2 Административно-пассажирской инспекции Валерий Зайцев.
На встрече обсуждались сбои в расписании, санитарное состояние автобусов, уровень профессионализма и поведение водителей, безбилетный проезд и другое.
Все обозначенные проблемы занесены в протокол для выработки их решения.
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