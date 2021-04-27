РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 апр. В Королеве будут проводить регулярные рейды на маршрутах общественного транспорта, особенно тщательно проверки пройдут на маршрутах «Домтрансавто» и «Ранд-Транс», сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

По обращениям граждан в офисе Общественной палаты Королева прошла очередная встреча на тему: «Проблемы общественного транспорта и пути их решения». В работе круглого стола приняли участие члены палаты и начальник межмуниципального управления №2 Административно-пассажирской инспекции Валерий Зайцев.

На встрече обсуждались сбои в расписании, санитарное состояние автобусов, уровень профессионализма и поведение водителей, безбилетный проезд и другое.

«Особенно ярко эти недочеты проявляются в работе транспортных компаний «Домтрансавто» и «Ранд-Транс», работающих на маршрутах №№392, 499, 565, 576, 28. Принято решение о необходимости проведения регулярных, совместных с Административно-пассажирской инспекцией общественных рейдов с целью контроля качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров на этих маршрутах», - сказала Корнеева.

Все обозначенные проблемы занесены в протокол для выработки их решения.