РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Во вторник во время онлайн-встречи заместитель главы администрации городского округа Люберцы Михаил Криворучко ответит на вопросы жителей по работе библиотек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане! Во вторник проведу встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим вопросы работы библиотек в текущем году. Начало встречи в 18:00», - сказал Криворучко.

Свои вопросы можно направить на электронную почту: mkrivoruchko@lubreg.ru, обратиться по номеру телефона: 8(495)559-71-19.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте: люберцы.рф, кликнув на тематический баннер.