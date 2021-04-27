РИАМО - 27 апр. На территории Подмосковья и Москвы с 27 апреля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, предупреждение продлено до 8 часов 28 апреля из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Днем во вторник облачная погода сохранится. Температура ожидается от плюс 7 до плюс 9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c.

По данным синоптиков, скорость западного ветра в Московском регионе составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 60%.

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