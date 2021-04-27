РИАМО - 27 апр. В новой Москве в деревне Ивановское построили детский сад на 150 мест, объект возведен в составе ЖК «Ново-Никольское» и уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В здании высотой три этажа находится семь групп для детей от 1,5 до семи лет. Групповые включают в себя игровую, спальню, раздевальную, буфет и туалет. В новостройке также оборудовали физкультурный и музыкальный залы с кладовыми для хранения инвентаря, компьютерный класс, комнаты для индивидуальных занятий с детьми, помещение для общественно-театральных мероприятий, медицинский, а также пищевой блоки, постирочную, гладильную.

Строительство детсада продолжалось с 2013 года. За время возведения объекта надзорное ведомство провело 22 инспекционные проверки. Они проводили необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ, что позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию объекта.

На территории, которая прилегает к зданию, были обустроены физкультурно-спортивная, хозяйственно-бытовая площадки, игровые с теневыми навесами. Зоны разделили по возрастным группам.

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