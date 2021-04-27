РИАМО - 27 апр. Столичные полицейские задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в попытке сбыте наркотика метилэфедрона с помощью тайников-закладок, сообщает пресс-служба УВД по ВАО ГУ МВД РФ по Москве.

Во время патрулирования в районе Косино-Ухтомский полицейские остановили приезжую для проверки документов. Женщина стала нервничать.

Правоохранители при досмотре у нее нашли свыше 100 свертков с метилэфедроном массой более 200 г.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических веществ. Ее поместили под стражу.

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