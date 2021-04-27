РИАМО - 27 апр. В Москве сделать прививку от коронавируса можно будет еще в 9 торговых центрах, там начнут работать выездные бригады по вакцинации, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

В 5 из них бригады заработают с 28 апреля, а с 29 апреля сделать прививку можно будет еще в 4 торговых центрах.

С 28 апреля горожане смогут сделать прививку в торгово-развлекательных центрах «Саларис», «Калейдоскоп», «Океания», «Город», а также в торговом центре «Л-153».

С 29 апреля выездные бригады вакцинации заработают в супермаркетах «Ашан Алтуфьево» и «АТАК Шоссе Энтузиастов», в торгово-развлекательном комплексе «Европолис» и в магазине «Леруа Мерлен» в торговом центре «Косино».

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр.

В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

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