РИАМО - 27 апр. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в зданиях МФЦ, школ, детских садов, поликлиник и больниц в Люберцах, все здания обследовали, угроза оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщения об угрозе взрыва поступили 26 апреля. Было «заминировано» 23 школы, 22 детских сада, 10 поликлиник и 4 больницы.

Из МФЦ из-за сообщения о минировании эвакуировали 15 посетителей и 25 сотрудников. В здании службы судебных приставов эвакуация не проводилась.

Все школы, детские сады, поликлиники и больницы были обследованы специалистами.

По итогам проверок взрывчатых веществ не обнаружено, сообщения о минировании были ложными.