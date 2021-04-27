РИАМО - 27 апр. Пропуск половодья в столице завершен, он прошел штатно. Все водохранилища наполнены в достаточном объеме для обеспечения города водой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Завершены мероприятия по пропуску весеннего половодья, несмотря на аномально снежную зиму пропуск «большой воды» прошел в штатном режиме», – отметил Бирюков.

Он отметил, что городские службы заранее подготовили все гидротехнические сооружения и обеспечили полноценную работу водохранилищ, которые смогли принять весь талый сток с водосборных территорий.

Во время пропуска половодья был усилен контроль качества воды. Сотрудников лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны перевели на усиленный режим работы, было увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках.

«Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов», – заключил Бирюков.

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