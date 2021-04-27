РИАМО - 27 апр. В Сети появился специальный проект «Цветущая Москва» - путеводитель по самым красивым местам столицы и Подмосковья, где можно сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах. Спецпроект доступен по ссылке: project.riamo.ru/flowers.

Гайд будет полезен не только профессиональным фотографам, но и всем тем, кто любит прогуляться по цветущим паркам и усадьбам и сделать эффектные снимки для соцсетей. Цветущая сакура, яблоня, яркие маковые и ромашковые поля станут отличным фоном для романтической фотоссесии или лавстори.

На странице спецпроекта размещена информация о столичных и подмосковных парках, ботанических садах и музеях-заповедниках, в которых можно найти уникальные локации для весенних фото. Для удобства посетителей указаны адреса и графики работы объектов, стоимость посещения, а также сведения о том, какие растения и в какое время будут здесь цвести.

Кроме того, на project.riamo.ru/flowers есть советы стилиста, как составить идеальный гардероб для фотосессии на природе, и рекомендации фотографа-профессионала, которые помогут сделать снимки на сотни лайков.

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