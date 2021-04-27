РИАМО - 27 апр. Подмосковные правоохранители задержали троих мужчин, они подозреваются в серии разбоев на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники на протяжении нескольких дней, используя бинокли, наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений вблизи лесного массива. В темное время суток правонарушители в масках врывались в помещения и, угрожая электрошокером либо пистолетом, связывали веревками жильцов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что после злоумышленники воровали деньги и ювелирные украшения. Далее они скрывались с места происшествия. Они совершили два разбойных нападения в городских округах Одинцовский и Домодедово.

Петрова отметила, что задержанные – трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья. Их возраст составляет от 30 до 40. Двое задержанных были судимы ранее.

По словам начальника пресс-службы, во время обысков по местам фактического проживания задержанных удалось изъять мобильные телефоны, краденные ювелирные изделия, часы, монтировку, электрошокер, а также пистолет. Оружие уже направлено на баллистическую экспертизу.

Уголовные дела возбуждены по статье 162 УК РФ. Мужчины находятся под стажей. Другие эпизоды противоправной деятельности злоумышленников устанавливаются.