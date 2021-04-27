РИАМО - 27 апр. Главархив Москвы подготовил раздел в виртуальном музее столицы, в нем опубликованы биографии 1,3 тыс. героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читатели смогут увидеть личные фотографии бойцов Красной армии, газетные вырезки и другие документы.

«Помимо биографий героев, в музее теперь можно познакомиться и с фотоальбомом «Поколение победителей», где запечатлены представители военного поколения, которые прошли через тяготы войны, демобилизовались, учились, поднимали из руин промышленность и сельское хозяйство, строили новые города, были преподавателями, наставниками молодежи, авторами музыки, книг, создателями фильмов», - говорится в сообщении.

Ранее эти биографии были опубликованы к 75-летию Победы в рамках совместного проекта с департаментом образования и науки Москвы «Герои Советского Союза — наследникам Победы» в библиотеке «Московской электронной школы».

Сейчас же их можно изучить и в виртуальном музее. Все материалы проекта «Герои Советского Союза — наследникам Победы» могут быть использованы как учителями на уроках, так и школьниками, занимающимися научно-исследовательской работой.

Также проект может быть интересен всем, кто просто увлекается историей.

Уличная выставка у здания Главархива будет работать с 27 апреля по 27 июня. Посмотреть фотографии можно с 09:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные. Вход свободный.

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