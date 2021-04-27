РИАМО - 27 апр. Группе компаний Ingrad выдали разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №3 в ЖК «Преображение», который находится на востоке столицы в районе Богородское, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

К заселению готовы 334 квартиры, их суммарная площадь составляет почти 16,3 тыс. кв м.

Согласно информации девелопера, объем недвижимости в корпусах был реализован полностью.

В конце 2020 года девелопер ввел в эксплуатацию корпуса №№ 1,2 на 668 семей. Также в составе ЖК им был введен подземный паркинг на 585 машино-мест с кладовыми. Помимо этого, застройщик собирается возвести детсад на 275 мест. Разрешение на возведение объекта он получил в марте.

ЖК «Преображение» состоит из 11 корпусов высотой от 7 до 31 этажей. Ввод в эксплуатацию оставшихся 8 корпусов планируется в этом году.