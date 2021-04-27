РИАМО - 27 апр. В столице с 15 мая по 27 июня пройдет бесплатный интенсив «Выведи свой бизнес на новый финансовый уровень», мероприятие будет проходить в рамках онлайн-акселератора Lady 007, посвященного женщинам, реализующим свой проект, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Запрос на бизнес-курсы и интенсивы среди предпринимательниц города высок. Три года подряд женская аудитория составляет более половины слушателей образовательных мероприятий МБМ», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В ходе интенсива эксперты и практики в области финансов, права, маркетинга и управления ресурсами проведут занятия и встречи в онлайн- и офлайн-форматах. Присоединиться к акселератору можно будет до 1 июня включительно.

В рамках онлайн-программы участникам представят видеоуроки, доступ к которым будет открываться поэтапно. К каждому уроку предусмотрено домашнее задание.

Открытие акселератора и первые встречи пройдут в штаб-квартире организации по адресу: Школьная улица, дом 27.