РИАМО - 27 апр. В столице аренду помещения до 300 квадратных метров с получением льготной и минимальной ставки аренды городской недвижимости оформили более 400 представителей малого бизнеса, это позволило им сэкономить около 810 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего мерой могут воспользоваться 965 индивидуальных предпринимателей и организаций. <...> В первом квартале 2021 года эту меру поддержки реализовали уже 413 индивидуальных предпринимателей и организаций. Минимальную ставку аренды получили 89 арендаторов, льготная ставка была одобрена 324 предпринимателям», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Данная программа поддержки малого бизнеса была запущена в столице в 2013 году и предоставляется компаниям, которые имеют отношение к таким сферам, как здравоохранение, ветеринария и образование, а также к торговле товарами продовольственных групп, социальному питанию, бытовому обслуживанию, физической культуре и спорту, культуре, производству.

Чтобы получить минимальную или льготную ставку, предпринимателю надо обратиться с заявлением в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки. Документы можно принести в бумажном виде или предоставить онлайн с помощью сервиса «Электронная приемная».