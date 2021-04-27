РИАМО - 27 апр. Депутаты Государственной думы предложили переименовать станцию «Пражская» столичного метро в честь маршала Красной армии Ивана Конева, произошло это на фоне дипломатического скандала с Чехией, пишет во вторник газета «Известия».

Впервые идея переименовать станцию появилась в апреле прошлого года.

«Видя недружественные акты со стороны руководства Чехии, которую фашистская Германия вообще-то прошагала за пару дней, считаем, что переименовать «Пражскую» в честь одного из главных героев войны, второго маршала Победы, — это правильный подход», – сказал заместитель председателя ЦК партии Владимир Кашин.

Идею о переименовании станции оценили в Московском городском совете ветеранов.

Так, первый заместитель председателя отметил, что идея поддерживается, однако необходимо помнить и о том, что в столице также есть другие станции, которым можно дать имя Конева.

Научный руководитель Российского Военно-исторического общества Михаил Мягков подчеркнул, что Конев занимался как освобождением своей территории, так и европейских стран.

Станция «Пражская» появилась на карте метро Москвы в 1985 году. В ее возведении участвовали чехословацкие архитекторы и инженеры.