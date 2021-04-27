РИАМО - 27 апр. В столичном офисе «Мои документы» выдали уже тысячный заграничный паспорт с биометрическими данными, оформленный с помощью криптобиокабины, москвичи подали более 2,5 тыс. заявок на оформление документа этим способом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Документ, удостоверяющий личность гражданина России за пределами страны, с 10-летним сроком действия, содержит микрочип с биометрической информацией о человеке — цифровым фото в цветном виде и отпечатками двух пальцев рук», - говорится в сообщении.

Сбор этой информации, хранение и передача персональных данных в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации происходит с помощью криптобиометрической кабины.

Получить документ в офисе можно только у специалистов, прошедших специальное обучение по предоставлению государственных услуг. При этом посещение сотрудников отделов по вопросам миграции МВД РФ в таком случае не требуется.

Граждане, имеющие регистрацию на территории Москвы, получат паспорт через один месяц. Гости столицы, в том числе имеющие регистрацию по месту пребывания в Москве, — через 3 месяца. Госпошлина за оформление паспорта для жителей старше 14 лет составляет 5 тыс. рублей, для детей до 14 лет — 2,5 тыс. рублей.

Названы самые популярные услуги центров «Мои документы» в Москве>>