РИАМО - 27 апр. Всемирно известный педиатр, хирург и общественный деятель Леонид Михайлович Рошаль отмечает во вторник свой 88-й день рождения.

Рошаль - профессор, доктор медицинских наук, создатель научной школы по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости, требовавших ранее оперативного вмешательства. Его перу принадлежат более 215 научных работ, также врач имеет восемь авторских свидетельств на изобретения.

Доктор Рошаль участвовал в оказании помощи детям после землятрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии, Египте, Пакистане, Индонезии, Непале, а также во время военных конфликтов в Югославии и Нагорном Карабахе. В 1996 году СМИ назвали Леонида Рошаля детским доктором мира.

Более 20 лет Рошаль проработал в системе здравоохранения Московской области. С 2011 года и по настоящее время он является главным внештатным детским пульмонологом министерства здравоохранения Подмосковья. В 2013 году при его поддержке было создано некоммерческое партнерство «Врачебная палата Московской области».

Леонид Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области. В 1957 году окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова по специальности «врач-педиатр». В том же году начал трудовую деятельность врачом-педиатром в детской поликлинике №32 в Москве.

С 1962 по 1982 годы Леонид Рошаль был младшим научным сотрудником, затем – старшим научным сотрудником Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. С 1982 по 1999 годы – руководителем отделения Научно-исследовательского института педиатрии в Москве.

С 1999 по 2003 годы Рошаль руководил отделением Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук. С 2003 года занимает пост директора Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травмоталогии в Москве.

Леонид Рошаль - член совета Общественной палаты Российской Федерации, председатель Национальной медицинской палаты. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, орденом Мужества, орденом Почета, иностранными и общественными орденами и медалями.

Постановлением губернатора Московской области от 28 сентября 2015 года Леониду Рошалю было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».