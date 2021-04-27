РИАМО - 27 апр. В столичном зоосаде вылупились птенцы редкого кудрявого пеликана, пернатые занесены в Международную Красную книгу, в зоопарке для них созданы все условия, позволяющие давать регулярное потомство, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Птицы сами строят гнезда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. В этом году семейство редких пеликанов <...> пополнилось двумя малышами. При появлении на свет они весили всего около 100 граммов. Спустя месяц масса тела старшего превысила один килограмм, младший его догоняет. Оба здоровы, активны, с любопытством изучают гнездо, родителей и все, до чего могут дотянуться. Один из птенцов уже пытается встать, но ему еще рано: лапы не окрепли», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пока птенцы еще маленькие, их кормят родители. Чуть позже птенцы начинают сами заглатывать рыбу — салаку. В рацион взрослых птиц также входят минтай и карп.

Найти пеликанов можно в павильоне «Птицы и бабочки тропиков», они занимают одно помещение с розовыми пеликанами. В ближайшее время пернатые переедут в уличный вольер «Болото». Новорожденные присоединятся к ним в июне, когда воздух прогреется примерно до 20 градусов. Сородичи будут учить птенцов плавать и ловить рыбу.