РИАМО - 27 апр. Пробки на дорожной сети Москвы вечером во вторник могут достигнуть 8 баллов из 10 возможных, утром загруженность дорог составила 4 балла, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Проблемы с движением в центр столицы наблюдаются на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на Ярославском шоссе.

Проблем с движением транспорта нет на Звенигородском шоссе, а также на проспекте Маршала Жукова, Мичуринском проспекте.

На столичных дорогах ведутся ремонтные работы. Они могут сказываться на ухудшении ситуации на дорогах мегаполиса.