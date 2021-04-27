РИАМО - 27 апр. В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Московские мастера», заявки могут подавать представители туристической индустрии, сообщает пресс-служба комитета по туризму.

Заявки принимают на сайте до 26 мая включительно. Их будут рассматривать в номинациях «Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)» и «Гид-переводчик», а также появились новые направления. В текущем году на конкурсе в первый раз представят профессии администратора и консьержа гостиницы.

«Итоги будут подводиться в июне, а церемония награждения пройдет перед празднованием Дня города», — сказала заместитель мэра Москвы в правительстве города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Для того, чтобы принять участие в номинации «Экскурсовод» и «Гид-переводчик», нужно будет разработать собственную экскурсию по городу. Она может быть как автобусная, так и пешеходная. Для участия в номинациях «Администратор гостиницы» и «Консьерж гостиницы», нужно будет выполнить творческое задание.

В качестве жюри выступят представители столичного комитета по туризму, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московского профессионального союза работников физкультуры, спорта и туризма.

«Московские мастера» — городской конкурс профессионального мастерства. Его проводят с 1998 года.