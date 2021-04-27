РИАМО - 27 апр. Предполагаемые участники ОПГ, которая занималась кражами дорогих телефонов у пассажиров метро, задержаны московскими полицейскими, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сказала, что, по предварительной информации, криминальный бизнес был тщательно спланирован. Так, исполнителями становились несовершеннолетние девушки, которые еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

«Их жертвами становились пассажирки метро, которые на станциях общались с помощью дорогостоящих мобильных устройств и затем убирали их в карманы верхней одежды. Совершавшие кражи подростки работали в парах – одна из них отвлекала жертву и закрывала от окружающих вторую участницу, которая незаметно вытаскивала смартфон», – отметила Волк.

Она добавила, что другие участники ОПГ разблокировали краденную технику, уничтожали на ней информацию и после продавали на радиорынке. Прибыль распределялась организатором между участниками схемы.

В настоящее время предполагаемый лидер ОПГ задержан. Им оказался 70-летний житель Москвы. Помимо него, были задержаны четверо возможных соучастников – жители столицы и Подмосковья. Во время обысков по местам проживания, а также на одном из рынков Москвы были изъяты компьютерная техника, носители информации, свыше 1,3 тыс. аппаратов мобильной связи и другое.

Уголовное дело в отношении задержанных возбудили по части четвертой статьи 158 УК РФ. Трое подозреваемых заключены под стражу, еще двое – под домашний арест.

Волк подчеркнула, что причастность фигурантов к четырем кражам, ущерб от которых составил свыше 200 тыс. рублей, устанавливается. Следствие полагает, что участники ОПГ могли совершить несколько десятков подобных преступлений. На текущий момент полицейские идентифицируют мобильную технику, которая была изъята, и устанавливают потерпевших.