РИАМО - 27 апр. В Москве и Московской области во вторник температура воздуха составит 4 - 9 градусов тепла, возможны осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Максимальная температура в Москве днем составит 7-9 градусов, по области - 4-9 градусов», - говорится в сообщении.



Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 60%.

На территории Подмосковья и Москвы ночью и утром 27 апреля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения.